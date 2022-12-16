Нацвідбір на Євробачення-2023: де дивитися фінал
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завтра, 17 грудня о 17.00, відбудеться фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Ефір транслюватиме Суспільне, передає УНН.
Де дивитися фінал нацвідбору
• телеканал "Суспільне Культура";
• сайт "Суспільне Культура" та "Євробачення";
• ютуб-канал "Євробачення Україна";
• фейсбук-сторінки "Євробачення Україна" та Суспільного;
• застосунок "Дія".
Окрім того, ефір можна послухати на Радіо Промінь.
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Як голосувати
Переможця фіналу нацвідбору на Євробачення-2023 визначатимуть журі та глядачі: по 50% результату голосування.
Цього року вперше глядацьке голосування відбуватиметься у застосунку "Дія". Кожен українець віком від 14 років в Україні або за кордоном зможе проголосувати за свого фаворита.
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