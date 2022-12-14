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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15738 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Нацвідбір на Євробачення-2023: назвали імена ведучих фіналу

Нацвідбір на Євробачення-2023: назвали імена ведучих фіналу

Київ • УНН

 • 1085709 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ведучими фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" стали солістка гурту Go_A Катерина Павленко, Злата Огнєвіч та Тімур Мірошниченко. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

"Уже цієї суботи, 17 грудня, о 17:00 відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Ведучими пісенного шоу, що цьогоріч проходитиме в укритті, стануть Катерина Павленко, солістка Go_A, Злата Огнєвіч та незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко", – ідеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацвідбір на Євробачення-2023: у якому порядку виступлять фіналісти

Нагадаємо

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Переможця нацвідбору українці оберуть в "Дії".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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