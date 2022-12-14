Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Переможця нацвідбору українці оберуть в "Дії".
Нацвідбір на Євробачення-2023: назвали імена ведучих фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ведучими фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" стали солістка гурту Go_A Катерина Павленко, Злата Огнєвіч та Тімур Мірошниченко. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"Уже цієї суботи, 17 грудня, о 17:00 відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Ведучими пісенного шоу, що цьогоріч проходитиме в укритті, стануть Катерина Павленко, солістка Go_A, Злата Огнєвіч та незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко", – ідеться у повідомленні.
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