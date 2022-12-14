Нацотбор на Евровидение-2023: назвали имена ведущих финала

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"Уже в эту субботу, 17 декабря, в 17:00 состоится финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023". Ведущими песенного шоу, которое будет проходить в укрытии в этом году, станут Екатерина Павленко, солистка Go_A, Злата Огневич и неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко", – говорится в сообщении.

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