Нацотбор на Евровидение-2023: назвали имена ведущих финала
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ведущими финала национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023" стали солистка группы Go_A Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
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"Уже в эту субботу, 17 декабря, в 17:00 состоится финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023". Ведущими песенного шоу, которое будет проходить в укрытии в этом году, станут Екатерина Павленко, солистка Go_A, Злата Огневич и неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко", – говорится в сообщении.
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