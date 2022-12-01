Євробачення-2023: представника від України оберуть в "Дії"

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"Вперше в історії Євробачення зможете обрати представника від України в застосунку "Дія". Прозоро і у кілька кліків", – написав Федоров.

Нагадаємо

У "Дії" українці визначили склад журі національного відбору на Євробачення-2023 – це Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня.