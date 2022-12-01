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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45119 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Євробачення-2023: представника від України оберуть в "Дії"

Євробачення-2023: представника від України оберуть в "Дії"

Київ • УНН

 • 1057482 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вперше у застосунку "Дія" українці оберуть виконавця, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Вперше в історії Євробачення зможете обрати представника від України в застосунку "Дія". Прозоро і у кілька кліків", – написав Федоров.

Нагадаємо

У "Дії" українці визначили склад журі національного відбору на Євробачення-2023 – це Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня.

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