Нацвідбір на Євробачення-2023: українці обрали журі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У кріслах журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" українці хочуть бачити Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну. Результати голосування у застосунку "Дія" оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Після підписання угоди вони офіційно стануть членами журі", – написав Федоров у телеграмі.
Деталі
У голосуванні взяло участь понад пів мільйона українців.
Тарас Тополя отримав 88 023 голосів, Джамала – 79 399, Юлія Саніна – 79 346.
На четвертому місці Тіна Кароль – 79 230 голосів, на п'ятому DZIDZIO – 63 705.
Якщо хтось з лідерів опитування відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат.
Нагадаємо
Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.
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