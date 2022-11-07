Нацвідбір на Євробачення-2023: українці обрали журі

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"Лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Після підписання угоди вони офіційно стануть членами журі", – написав Федоров у телеграмі.

Деталі

У голосуванні взяло участь понад пів мільйона українців.

Тарас Тополя отримав 88 023 голосів, Джамала – 79 399, Юлія Саніна – 79 346.

На четвертому місці Тіна Кароль – 79 230 голосів, на п'ятому DZIDZIO – 63 705.

Якщо хтось з лідерів опитування відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат.

Нагадаємо

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.

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