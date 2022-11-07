Нацотбор на Евровидение-2023: украинцы выбрали жюри
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В креслах жюри национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023" украинцы хотят видеть Тараса Тополю, Джамалу и Юлию Санину. Результаты голосования в приложении "Дия" обнародовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Лидерами опроса стали Тарас Тополь, Джамала и Юлия Санина. После подписания соглашения они официально станут членами жюри", – написал Федоров с.
Детали
В голосовании приняло участие более полумиллиона украинцев.
Тарас Тополя получил 88 023 голосов, Джамала – 79 399, Юлия Санина – 79 346.
На четвертом месте Тина Кароль – 79 230 голосов, на пятом DZIDZIO – 63705.
Если кто-нибудь из лидеров опроса откажется, членом жюри станет следующий по рейтингу кандидат.
Напомним
Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря в Киеве.
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