Евровидение-2023: представителя от Украины выберут в "Дие"

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"Впервые в истории Евровидения сможете выбрать представителя от Украины в приложении "Дия". Прозрачно и в несколько кликов", – написал Федоров.

Напомним

В "Дие" украинцы определили состав жюри национального отбора на Евровидение-2023 – это Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Евровидение-2023 пройдет в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря.