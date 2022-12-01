Евровидение-2023: представителя от Украины выберут в "Дие"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Впервые в приложении "Дия" украинцы выберут исполнителя, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023". Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Впервые в истории Евровидения сможете выбрать представителя от Украины в приложении "Дия". Прозрачно и в несколько кликов", – написал Федоров.
Напомним
В "Дие" украинцы определили состав жюри национального отбора на Евровидение-2023 – это Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.
Евровидение-2023 пройдет в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря.