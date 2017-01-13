Нацполиция завершила служебное расследование по перестрелки в Княжичах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Национальной полиции Украины по факту перестрелки правоохранителей в Княжичах завершили служебное расследование. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"Что касается Княжичей, то уголовное расследование, как известно, проводит ГПУ. В свою очередь в Нацполиции на сегодняшний день завершено проведение служебного расследования, и я думаю, что буквально сегодня возможно в понедельник будет подписано дисциплинарный приказ реагирования ", - сказал он.
Напомним, 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которого погибли 5 правоохранителей.