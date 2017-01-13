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Нацполіція завершила службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах

Нацполіція завершила службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Національній поліції України за фактом перестрілки правоохоронців у Княжичах завершили службове розслідування. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.

“Що стосується Княжичів, то кримінальне розслідування, як відомо, проводить ГПУ. У свою чергу в Нацполіції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю що буквально сьогодні чи можливо в понеділок буде підписано дисциплінарний наказ реагування”, — сказав він.

Нагадаємо, 4 грудня у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинуло 5 правоохоронців.

Українські Національні Новини

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