Нацполіція завершила службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Національній поліції України за фактом перестрілки правоохоронців у Княжичах завершили службове розслідування. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
“Що стосується Княжичів, то кримінальне розслідування, як відомо, проводить ГПУ. У свою чергу в Нацполіції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю що буквально сьогодні чи можливо в понеділок буде підписано дисциплінарний наказ реагування”, — сказав він.
Нагадаємо, 4 грудня у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинуло 5 правоохоронців.