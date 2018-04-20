Нацполиция ищет кандидатов на должности замначальников "нового ГУБОП"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 1316 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 20905 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 47477 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 62437 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 88964 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 131595 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 99232 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 132876 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186464 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 281530 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 134424 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 125374 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 106840 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 141495 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 87726 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 89326 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 143091 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 396083 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 356067 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 440774 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 7562 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 8974 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 20161 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 30956 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 36991 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Нацполиция ищет кандидатов на должности замначальников "нового ГУБОП"

Киев • УНН

 • 7858 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальная полиция Украины объявила отбор кандидатов среди полицейских на замещение должности заместителей начальника Департамента стратегических разработок НПУ. Об этом говорится на сайте НПУ, передает УНН.

Нацполиция ищет кандидатов на должности замначальников "нового ГУБОП"

Сейчас открыто две такие вакансии. Кандидаты должны успеть подать электронную анкету до 23 апреля текущего года.

Конкурс включает в себя следующие этапы: подача документов, компьютерное тестирование, тестирование на полиграфе и собеседование с консультативной комиссией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто претендует на должность главы "нового ГУБОП"

"Результаты тестирований и других процедур отбора будут рассматриваться специальной консультативной комиссией, в состав которой войдут должностные лица НПУ, а также представители консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства США в Украине.

Консультативная комиссия принимает решение о целесообразности назначения кандидата на вакантную должность с учетом результатов компьютерного тестирования, тестирования на полиграфе и по результатам собеседования", - детализировали в НПУ.

Напомним, что на должность руководителя Департамента стратегических разработок НПУ претендуют четверо, в частности: Роман Мицак, Сергей Матвийчук, Дмитрий Узлов и Роман Осуховский.

Также напомним, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (Департамента стратегических разработок НПУ). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года", - анонсировал ранее начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, в полномочия которого сегодня входит и борьба с оргпреступностью.

Эксперты скептически относятся к созданию так называемого нового "ГУБОП" и считают, что этот подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".

Также эксперты едины во мнении, что ликвидация ГУБОП была неверным решением руководства МВД, и сейчас полностью восстановить работу, которую проводило это подразделение, фактически невозможно, так как утрачена агентура и уничтожено немало важных данных.

Отметим, что в Украине, по данным ГПУ, наблюдается всплеск организованной преступности.

Наша страна даже вошла в перечень государств с очень высоким влиянием организованной преступности на бизнес.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63