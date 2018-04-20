Нацполиция ищет кандидатов на должности замначальников "нового ГУБОП"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальная полиция Украины объявила отбор кандидатов среди полицейских на замещение должности заместителей начальника Департамента стратегических разработок НПУ. Об этом говорится на сайте НПУ, передает УНН.
Сейчас открыто две такие вакансии. Кандидаты должны успеть подать электронную анкету до 23 апреля текущего года.
Конкурс включает в себя следующие этапы: подача документов, компьютерное тестирование, тестирование на полиграфе и собеседование с консультативной комиссией.
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"Результаты тестирований и других процедур отбора будут рассматриваться специальной консультативной комиссией, в состав которой войдут должностные лица НПУ, а также представители консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства США в Украине.
Консультативная комиссия принимает решение о целесообразности назначения кандидата на вакантную должность с учетом результатов компьютерного тестирования, тестирования на полиграфе и по результатам собеседования", - детализировали в НПУ.
Напомним, что на должность руководителя Департамента стратегических разработок НПУ претендуют четверо, в частности: Роман Мицак, Сергей Матвийчук, Дмитрий Узлов и Роман Осуховский.
Также напомним, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (Департамента стратегических разработок НПУ). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.
"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года", - анонсировал ранее начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, в полномочия которого сегодня входит и борьба с оргпреступностью.
Эксперты скептически относятся к созданию так называемого нового "ГУБОП" и считают, что этот подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".
Также эксперты едины во мнении, что ликвидация ГУБОП была неверным решением руководства МВД, и сейчас полностью восстановить работу, которую проводило это подразделение, фактически невозможно, так как утрачена агентура и уничтожено немало важных данных.
Отметим, что в Украине, по данным ГПУ, наблюдается всплеск организованной преступности.
Наша страна даже вошла в перечень государств с очень высоким влиянием организованной преступности на бизнес.