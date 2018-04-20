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Нацполіція шукає кандидатів на посаду заступників начальника "нового ГУБОЗу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національна поліція України оголосила відбір кандидатів серед поліцейських на заміщення посади заступників начальника Департаменту стратегічних розробок НПУ. Про це йдеться на сайті НПУ, передає УНН.

Нацполіція шукає кандидатів на посаду заступників начальника "нового ГУБОЗу"

Наразі відкрито дві такі вакансії. Кандидати мають встигнути подати електронну анкету до 23 квітня поточного року.

Конкурс включає в себе такі етапи: подання документів, комп'ютерне тестування, тестування на поліграфі та співбесіду із консультативною комісією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, хто претендує на посаду голови "нового ГУБОЗу" 

"Результати тестувань та інших процедур відбору розглядатимуться спеціальною консультативною комісією, до складу якої ввійдуть посадові особи НПУ, а також представники консультативної місії Європейського Союзу в Україні та посольства США в Україні.

Консультативна комісія приймає рішення щодо доцільності призначення кандидата на вакантну посаду з урахуванням результатів комп’ютерного тестування, тестування на поліграфі та за результатами співбесіди", - деталізували в НПУ.

Нагадаємо, що на посаду керівника Департаменту стратегічних розробок НПУ претендують четверо, зокрема: Роман Мицак, Сергій Матвійчук, Дмитро Узлов та Роман Осуховський.

Також нагадаємо, 3 лютого Національна поліція України анонсувала створення нового підрозділу з боротьби із організованою злочинністю (Департаменту стратегічних розробок НПУ). Попередньо, він має взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОЗ, розформоване у 2015 році.

“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року”, - анонсував напередодні начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, до повноважень якого сьогодні належить і боротьба з оргзлочинністю.

Експерти досить скептично ставляться до створення так званого нового “ГУБОЗу” і вважають, що цей підрозділ очолить людина, яка “присягне на вірність владі”. 

Також експерти єдині в думці, що ліквідація ГУБОЗу була хибним рішенням керівництва МВС, і наразі повністю відновити роботу, яку проводив цей підрозділ, фактично неможливо, бо втрачена агентура і знищено чимало важливих даних.

Зауважимо, що в Україні, за даними ГПУ, спостерігається сплеск організованої злочинності

Наша країна навіть увійшла до переліку держав із надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес.

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