Нацполиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам Киеве 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Национальная полиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам столицы 21 ноября в связи с большим количеством заявок, поданных на проведение массовых акций. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В понедельник, 21 Ноября 2016 года, с 06:00 движение автотранспорта по центральным улицам будет ограничено в соответствии с письмом Главного управления Национальной полиции в г. Киеве от 18 ноября 2016 года № 6327/125/01/19-2016, письмо Управления государственной охраны Украины от 18 ноября 2016 года № 1/4/1-1659. В связи с этим будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.
В частности, с 06:00 утра 21 ноября 2016 года до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б.Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до д. № 13/14 на ул. Институтской).
Кроме того, с 06:00 21 ноября 2016 годаи до окончания мероприятий в установленном порядке будет осуществлено временное ограничение или запрещение движения транспортных средств по ул. Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), ул. Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пер. Лаврском, ул. Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), ул. Круглоуниверситетской (на отрезке от дома. № 11/19 по ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), ул. Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М.Грушевского (от ул. Садовой до проул. Крепостного).
Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения. Подробная информация по маршрутам общественного транспорта будет обнародована дополнительно.
Справка: Революция достоинства - национально-патриотические, протестные акции в Украине, прежде всего, против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины.
Протесты начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября. В результате протесты привели к смене власти в стране.