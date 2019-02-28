Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. При вмешательстве прокуратуры Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Установлено, что 2 июня 2010 года на основании решения Мелекинського сельского совета, в нарушение требований Земельного кодекса Украины, Лесного кодекса Украины и Закона Украины "О природно-заповедном фонде", в частную собственность гражданину для строительства жилого дома незаконно предоставлен земельный участок площадью 0,1 га, находится в водоохранной зоне заказника общегосударственного значения "Белосарайская коса" и входит в состав Национального природного парка "Меотида", - говорится в сообщении.
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Учитывая выявленные нарушения прокуратура обратилась в суд, который сейчас обязал незаконного землевладельца вернуть государству земельный участок стоимостью более 226 тыс. грн.
Напомним, постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда, оставлено в силе решение хозяйственного суда города Киева, который вернул с незаконной аренды земельный участок стоимостью более 4 млн гривен, расположенной на ул. Сырецкой, 33 в Подольском районе г. Киев.