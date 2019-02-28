Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 13367 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37641 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119270 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122233 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124195 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154400 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117321 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145179 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря

Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря

Киев  •  УНН

 • 22304 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. При вмешательстве прокуратуры Национальному природному парку "Меотида" возвращено землю на побережье Азовского моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 2 июня 2010 года на основании решения Мелекинського сельского совета, в нарушение требований Земельного кодекса Украины, Лесного кодекса Украины и Закона Украины "О природно-заповедном фонде", в частную собственность гражданину для строительства жилого дома незаконно предоставлен земельный участок площадью 0,1 га, находится в водоохранной зоне заказника общегосударственного значения "Белосарайская коса" и входит в состав Национального природного парка "Меотида", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд вернул государству землю стоимостью более 1 млрд грн

Учитывая выявленные нарушения прокуратура обратилась в суд, который сейчас обязал незаконного землевладельца вернуть государству земельный участок стоимостью более 226 тыс. грн.

Напомним, постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда, оставлено в силе решение хозяйственного суда города Киева, который вернул с незаконной аренды земельный участок стоимостью более 4 млн гривен, расположенной на ул. Сырецкой, 33 в Подольском районе г. Киев.

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