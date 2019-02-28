Національному природному парку “Меотида” повернуто землю на узбережжі Азовського моря

“Установлено, що 2 червня 2010 року на підставі рішення Мелекінської сільської ради, в порушення вимог Земельного кодексу України, Лісового кодексу України та Закону України “Про природно-заповідний фонд”, у приватну власність громадянину для будівництва житлового будинку незаконно надано земельну ділянку площею 0,1 га, яка знаходиться у водоохоронній зоні заказника загальнодержавного значення “Білосарайська коса” та входить до складу Національного природного парку “Меотида”, — йдеться у повідомленні.

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З огляду на виявлені порушення прокуратура звернулась до суду, який наразі зобов’язав незаконного землевласника повернути державі земельну ділянку вартістю понад 226 тис. грн.

Нагадаємо, постановою Північного апеляційного господарського суду, залишено в силі рішення господарського суду міста Києва, який повернув з незаконної оренди земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень, що розташована на вул. Сирецькій,33 у Подільському районі м. Києва.



