Национальный день вредной еды: что приготовить и чем полакомиться

21 июля официально отмечается Национальный день вредной еды (National Junk Food Day). В этот день принято наслаждаться любимой «вредной» едой без угрызений совести.

Это довольно распространенный «фуд-холидей» в США и других странах, который посвящают еде с высоким содержанием жиров, сахара и соли, когда можно и нужно себя побаловать.

Поэтому УНН подготовил идеи блюд, которые прекрасно подходят к этому калорийному празднику.

Бургер XXL с беконом и сыром

Ингредиенты (на 2 больших бургера):

Для котлет:

400 г говяжьего фарша (или смесь говядина + свинина);

1 ч. л. дижонской горчицы (по желанию);

соль, перец — по вкусу.

Другое:

2 булочки для бургеров (с кунжутом или бриошь);

4 ломтика бекона;

4 ломтика сыра (чеддер, гауда или плавленый);

4 кольца помидора;

4-6 кружочков маринованных огурцов;

листья салата или айсберг;

2 кольца красного лука;

2 ст. л. майонеза;

2 ч. л. кетчупа или барбекю-соуса;

сливочное масло — 1 ч. л. (для булочек).

Приготовление

Приготовить котлеты:

смешать фарш с солью, перцем и горчицей;

разделить на 2 части, сформировать плоские котлеты чуть больше размера булки (потому что в процессе жарки они уменьшатся);

поставить в холодильник на 15 мин, чтобы лучше держали форму.

2. Поджарить бекон:

на сухой сковороде обжарить бекон до хрустящей корочки, отложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

3. Обжарить котлеты:

разогреть сковороду с небольшим количеством масла;

обжарить котлеты с каждой стороны по 3–4 мин до румяной корочки;

положить сверху за 1 мин до готовности — по 2 ломтика сыра на каждую котлету и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.

4. Поджарить булочки:

разрезать пополам и смазать срезы сливочным маслом;

поджарить на сухой сковороде до золотистой корочки (1–2 мин).

5. Собрать бургер

Картофель фри по-домашнему (классический)

Ингредиенты (на 2–3 порции):

4–5 больших картофелин;

1–1,5 литра рафинированного масла (подсолнечное или кукурузное);

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. сладкой паприки (по желанию);

1/2 ч. л. чесночного порошка или сушеного чеснока;

холодная вода + лед для замачивания.

Приготовление

1. Подготовка картофеля:

почистить картофель и нарезать его тонкой соломкой;

поместить картофель в миску с холодной водой и льдом на 30 минут, это вымывает крахмал и сделает фри более хрустящей;

высушить затем обязательно кусочки бумажными полотенцами или салфеткой (иначе масло будет брызгать).

2. Первое обжаривание (предварительное):

нагреть масло в кастрюле или фритюрнице до 160°C;

обжарить порциями картофель 3–4 минуты до светло-золотистого цвета;

достать шумовкой и выложить на бумажные полотенца;

не солить.

3. Охлаждение (10–15 мин):

дать картофелю немного остыть, можно даже поставить в холодильник, так он получится еще более хрустящим.

4. Второе обжаривание (финальное):

повысить температуру масла до 180–190°C;

обжарить картофель 2–3 минуты до золотистой, хрустящей корочки;

выложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.

5. Специи:

посолить, поперчить, по желанию добавить паприку, сухой чеснок и т.д.

Подавать с кетчупом, чесночным соусом или майонезом, сырным соусом чеддер или же любым на выбор.

Домашняя пицца

Ингредиенты (на 2 средние пиццы)

Для теста:

250 мл теплой воды (не горячей!);

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

2 ч. л. сухих дрожжей (или 25 г свежих);

2 ст. л. оливкового масла (или подсолнечного);

~400 г муки (высшего сорта или пицца-муки).

Для соуса:

200 г томатного пюре / измельченных помидоров (Passata);

1 зубчик чеснока (раздавить);

1 ч. л. орегано;

1 ч. л. сахара;

соль, перец — по вкусу.

Начинка (по желанию):

200 г моцареллы (желательно для пиццы, но подойдет и обычная);

100 г салями или пепперони;

маслины, грибы, болгарский перец, лук — по желанию;

базилик или руккола для украшения.

Приготовление

1. Приготовить тесто:

смешать теплую воду, сахар и дрожжи. Оставить на 10 мин, пока не появится “пенная шапка”;

добавить соль, масло, частями всыпать муку. Замесить до мягкого теста в течение 7–10 минут руками или миксером с крюками;

переложить тесто в миску, смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться в 2 раза.

2. Соус:

подогреть масло;

обжарить чеснок (1 мин), добавить томаты, специи, немного сахара;

варить 10–15 мин до густоты, остудить.

3. Формирование пиццы:

разогреть духовку до 220–250°C (верх+низ, или с камнем/противнем);

разделить тесто на 2 части. Раскатать в круглую или прямоугольную форму (~0,5 см толщиной);

переложить на пергамент или в форму, смазанную маслом;

смазать соусом, выложить сыр и начинку.

4. Выпекание:

выпекать 8–12 мин до золотистого края.

5. Подача:

добавить листья базилика или рукколу;

полить немного оливковым маслом;

нарезать ломтиками и наслаждаться.

Вариации пиццы и начинок:

Маргарита: только томатный соус + моцарелла + базилик;

Гавайская (если любишь): ветчина + ананас;

4 сыра: моцарелла, дорблю, пармезан, сливочный сыр;

Вегетарианская: грибы, перец, лук, маслины.

Начос с сыром по-мексикански

Ингредиенты (на 2–3 порции):

1 пакет тортилья-чипсов (150–200 г) — можно купить или сделать дома из лаваша;

150 г тертого сыра (идеально: чеддер, моцарелла или другой);

перец халапеньо (маринованный, кольцами);

сметана (2–3 ст. л.);

гуакамоле (домашний или купленный);

сальса или томатный соус — по желанию;

зеленый лук или кинза — для подачи.

Приготовление:

Выложить чипсы на противень с пергаментом или в форму для запекания. Посыпать сыром (или полить сырным соусом). Добавить кольца халапеньо и другие любимые начинки. Запекать в духовке при 180°C 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Вынуть и подавать с соусами.

Домашние пончики без глазури

Ингредиенты (10–12 шт):

250 мл теплого молока;

2 ст. л. сахара;

2 ч. л. сухих дрожжей (или 20 г свежих);

1 яйцо;

50 г сливочного масла (растопить);

350–400 г пшеничной муки;

щепотка соли;

масло для жарки (или выпекания).

Приготовление

1. Замесить тесто:

в теплом молоке растворить дрожжи и сахар. Дать постоять 10 мин до пенки;

добавить яйцо, растопленное масло, соль — хорошо перемешать;

постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто;

накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа (чтобы поднялось).

2. Сформировать пончики:

раскатать тесто толщиной ~1–1,5 см;

вырезать кружочки (стаканом), сделать отверстие в центре (например, рюмкой);

оставить на 15 мин, чтобы еще немного подошли.

3. Обжарить или запечь:

во фритюре: обжарить в горячем масле по 1–2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир;

в духовке: выпекать при 180°C 15–17 мин. Смазать сливочным маслом после выпекания — будут мягкие и ароматные.

Идеи подачи: обвалять в сахаре с корицей после жарки, посыпать сахарной пудрой, подавать с медом, вареньем или джемом или наполнить начинкой.