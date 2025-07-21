Национальный день вредной еды: что приготовить и чем полакомиться
Киев • УНН
21 июля отмечается Национальный день вредной еды, когда разрешено наслаждаться любимыми калорийными блюдами. УНН предлагает рецепты бургеров XXL, домашнего картофеля фри, пиццы, начос и пончиков.
21 июля официально отмечается Национальный день вредной еды (National Junk Food Day). В этот день принято наслаждаться любимой «вредной» едой без угрызений совести.
Это довольно распространенный «фуд-холидей» в США и других странах, который посвящают еде с высоким содержанием жиров, сахара и соли, когда можно и нужно себя побаловать.
Поэтому УНН подготовил идеи блюд, которые прекрасно подходят к этому калорийному празднику.
Бургер XXL с беконом и сыром
Ингредиенты (на 2 больших бургера):
Для котлет:
- 400 г говяжьего фарша (или смесь говядина + свинина);
- 1 ч. л. дижонской горчицы (по желанию);
- соль, перец — по вкусу.
Другое:
- 2 булочки для бургеров (с кунжутом или бриошь);
- 4 ломтика бекона;
- 4 ломтика сыра (чеддер, гауда или плавленый);
- 4 кольца помидора;
- 4-6 кружочков маринованных огурцов;
- листья салата или айсберг;
- 2 кольца красного лука;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ч. л. кетчупа или барбекю-соуса;
- сливочное масло — 1 ч. л. (для булочек).
Приготовление
- Приготовить котлеты:
- смешать фарш с солью, перцем и горчицей;
- разделить на 2 части, сформировать плоские котлеты чуть больше размера булки (потому что в процессе жарки они уменьшатся);
- поставить в холодильник на 15 мин, чтобы лучше держали форму.
2. Поджарить бекон:
- на сухой сковороде обжарить бекон до хрустящей корочки, отложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
3. Обжарить котлеты:
- разогреть сковороду с небольшим количеством масла;
- обжарить котлеты с каждой стороны по 3–4 мин до румяной корочки;
- положить сверху за 1 мин до готовности — по 2 ломтика сыра на каждую котлету и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.
4. Поджарить булочки:
- разрезать пополам и смазать срезы сливочным маслом;
- поджарить на сухой сковороде до золотистой корочки (1–2 мин).
5. Собрать бургер
Картофель фри по-домашнему (классический)
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- 4–5 больших картофелин;
- 1–1,5 литра рафинированного масла (подсолнечное или кукурузное);
- 1 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. сладкой паприки (по желанию);
- 1/2 ч. л. чесночного порошка или сушеного чеснока;
- холодная вода + лед для замачивания.
Приготовление
1. Подготовка картофеля:
- почистить картофель и нарезать его тонкой соломкой;
- поместить картофель в миску с холодной водой и льдом на 30 минут, это вымывает крахмал и сделает фри более хрустящей;
- высушить затем обязательно кусочки бумажными полотенцами или салфеткой (иначе масло будет брызгать).
2. Первое обжаривание (предварительное):
- нагреть масло в кастрюле или фритюрнице до 160°C;
- обжарить порциями картофель 3–4 минуты до светло-золотистого цвета;
- достать шумовкой и выложить на бумажные полотенца;
- не солить.
3. Охлаждение (10–15 мин):
- дать картофелю немного остыть, можно даже поставить в холодильник, так он получится еще более хрустящим.
4. Второе обжаривание (финальное):
- повысить температуру масла до 180–190°C;
- обжарить картофель 2–3 минуты до золотистой, хрустящей корочки;
- выложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.
5. Специи:
- посолить, поперчить, по желанию добавить паприку, сухой чеснок и т.д.
Подавать с кетчупом, чесночным соусом или майонезом, сырным соусом чеддер или же любым на выбор.
Домашняя пицца
Ингредиенты (на 2 средние пиццы)
Для теста:
- 250 мл теплой воды (не горячей!);
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 2 ч. л. сухих дрожжей (или 25 г свежих);
- 2 ст. л. оливкового масла (или подсолнечного);
- ~400 г муки (высшего сорта или пицца-муки).
Для соуса:
- 200 г томатного пюре / измельченных помидоров (Passata);
- 1 зубчик чеснока (раздавить);
- 1 ч. л. орегано;
- 1 ч. л. сахара;
- соль, перец — по вкусу.
Начинка (по желанию):
- 200 г моцареллы (желательно для пиццы, но подойдет и обычная);
- 100 г салями или пепперони;
- маслины, грибы, болгарский перец, лук — по желанию;
- базилик или руккола для украшения.
Приготовление
1. Приготовить тесто:
- смешать теплую воду, сахар и дрожжи. Оставить на 10 мин, пока не появится “пенная шапка”;
- добавить соль, масло, частями всыпать муку. Замесить до мягкого теста в течение 7–10 минут руками или миксером с крюками;
- переложить тесто в миску, смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться в 2 раза.
2. Соус:
- подогреть масло;
- обжарить чеснок (1 мин), добавить томаты, специи, немного сахара;
- варить 10–15 мин до густоты, остудить.
3. Формирование пиццы:
- разогреть духовку до 220–250°C (верх+низ, или с камнем/противнем);
- разделить тесто на 2 части. Раскатать в круглую или прямоугольную форму (~0,5 см толщиной);
- переложить на пергамент или в форму, смазанную маслом;
- смазать соусом, выложить сыр и начинку.
4. Выпекание:
- выпекать 8–12 мин до золотистого края.
5. Подача:
- добавить листья базилика или рукколу;
- полить немного оливковым маслом;
- нарезать ломтиками и наслаждаться.
Вариации пиццы и начинок:
- Маргарита: только томатный соус + моцарелла + базилик;
- Гавайская (если любишь): ветчина + ананас;
- 4 сыра: моцарелла, дорблю, пармезан, сливочный сыр;
- Вегетарианская: грибы, перец, лук, маслины.
Начос с сыром по-мексикански
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- 1 пакет тортилья-чипсов (150–200 г) — можно купить или сделать дома из лаваша;
- 150 г тертого сыра (идеально: чеддер, моцарелла или другой);
- перец халапеньо (маринованный, кольцами);
- сметана (2–3 ст. л.);
- гуакамоле (домашний или купленный);
- сальса или томатный соус — по желанию;
- зеленый лук или кинза — для подачи.
Приготовление:
- Выложить чипсы на противень с пергаментом или в форму для запекания.
- Посыпать сыром (или полить сырным соусом).
- Добавить кольца халапеньо и другие любимые начинки.
- Запекать в духовке при 180°C 5–7 минут, пока сыр не расплавится.
- Вынуть и подавать с соусами.
Домашние пончики без глазури
Ингредиенты (10–12 шт):
- 250 мл теплого молока;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. сухих дрожжей (или 20 г свежих);
- 1 яйцо;
- 50 г сливочного масла (растопить);
- 350–400 г пшеничной муки;
- щепотка соли;
- масло для жарки (или выпекания).
Приготовление
1. Замесить тесто:
- в теплом молоке растворить дрожжи и сахар. Дать постоять 10 мин до пенки;
- добавить яйцо, растопленное масло, соль — хорошо перемешать;
- постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто;
- накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа (чтобы поднялось).
2. Сформировать пончики:
- раскатать тесто толщиной ~1–1,5 см;
- вырезать кружочки (стаканом), сделать отверстие в центре (например, рюмкой);
- оставить на 15 мин, чтобы еще немного подошли.
3. Обжарить или запечь:
- во фритюре: обжарить в горячем масле по 1–2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир;
- в духовке: выпекать при 180°C 15–17 мин. Смазать сливочным маслом после выпекания — будут мягкие и ароматные.