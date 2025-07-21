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Национальный день вредной еды: что приготовить и чем полакомиться

Киев • УНН

 • 128 просмотра

21 июля отмечается Национальный день вредной еды, когда разрешено наслаждаться любимыми калорийными блюдами. УНН предлагает рецепты бургеров XXL, домашнего картофеля фри, пиццы, начос и пончиков.

Национальный день вредной еды: что приготовить и чем полакомиться

21 июля официально отмечается Национальный день вредной еды (National Junk Food Day). В этот день принято наслаждаться любимой «вредной» едой без угрызений совести.

Это довольно распространенный «фуд-холидей» в США и других странах, который посвящают еде с высоким содержанием жиров, сахара и соли, когда можно и нужно себя побаловать.

Поэтому УНН подготовил идеи блюд, которые прекрасно подходят к этому калорийному празднику.

Бургер XXL с беконом и сыром

Ингредиенты (на 2 больших бургера):

Для котлет:

  • 400 г говяжьего фарша (или смесь говядина + свинина);
    • 1 ч. л. дижонской горчицы (по желанию);
      • соль, перец — по вкусу.

        Другое:

        • 2 булочки для бургеров (с кунжутом или бриошь);
          • 4 ломтика бекона;
            • 4 ломтика сыра (чеддер, гауда или плавленый);
              • 4 кольца помидора;
                • 4-6 кружочков маринованных огурцов;
                  • листья салата или айсберг;
                    • 2 кольца красного лука;
                      • 2 ст. л. майонеза;
                        • 2 ч. л. кетчупа или барбекю-соуса;
                          • сливочное масло — 1 ч. л. (для булочек).

                            Приготовление

                            1. Приготовить котлеты:
                              • смешать фарш с солью, перцем и горчицей;
                                • разделить на 2 части, сформировать плоские котлеты чуть больше размера булки (потому что в процессе жарки они уменьшатся);
                                  • поставить в холодильник на 15 мин, чтобы лучше держали форму.

                                    2. Поджарить бекон:

                                    • на сухой сковороде обжарить бекон до хрустящей корочки, отложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

                                      3. Обжарить котлеты:

                                      • разогреть сковороду с небольшим количеством масла;
                                        • обжарить котлеты с каждой стороны по 3–4 мин до румяной корочки;
                                          • положить сверху за 1 мин до готовности — по 2 ломтика сыра на каждую котлету и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.

                                            4. Поджарить булочки:

                                            • разрезать пополам и смазать срезы сливочным маслом;
                                              • поджарить на сухой сковороде до золотистой корочки (1–2 мин).

                                                5. Собрать бургер

                                                Картофель фри по-домашнему (классический)

                                                Ингредиенты (на 2–3 порции):

                                                • 4–5 больших картофелин;
                                                  • 1–1,5 литра рафинированного масла (подсолнечное или кукурузное);
                                                    • 1 ч. л. соли;
                                                      • 1/2 ч. л. сладкой паприки (по желанию);
                                                        • 1/2 ч. л. чесночного порошка или сушеного чеснока;
                                                          • холодная вода + лед для замачивания.

                                                            Приготовление

                                                            1. Подготовка картофеля:

                                                            • почистить картофель и нарезать его тонкой соломкой;
                                                              • поместить картофель в миску с холодной водой и льдом на 30 минут, это вымывает крахмал и сделает фри более хрустящей;
                                                                • высушить затем обязательно кусочки бумажными полотенцами или салфеткой (иначе масло будет брызгать).

                                                                  2. Первое обжаривание (предварительное):

                                                                  • нагреть масло в кастрюле или фритюрнице до 160°C;
                                                                    • обжарить порциями картофель 3–4 минуты до светло-золотистого цвета;
                                                                      • достать шумовкой и выложить на бумажные полотенца;
                                                                        • не солить.

                                                                          3. Охлаждение (10–15 мин):

                                                                          • дать картофелю немного остыть, можно даже поставить в холодильник, так он получится еще более хрустящим.

                                                                            4. Второе обжаривание (финальное):

                                                                            • повысить температуру масла до 180–190°C;
                                                                              • обжарить картофель 2–3 минуты до золотистой, хрустящей корочки;
                                                                                • выложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.

                                                                                  5. Специи:

                                                                                  • посолить, поперчить, по желанию добавить паприку, сухой чеснок и т.д.

                                                                                    Подавать с кетчупом, чесночным соусом или майонезом, сырным соусом чеддер или же любым на выбор.

                                                                                    Домашняя пицца

                                                                                    Ингредиенты (на 2 средние пиццы)

                                                                                    Для теста:

                                                                                    • 250 мл теплой воды (не горячей!);
                                                                                      • 1 ч. л. сахара;
                                                                                        • 1 ч. л. соли;
                                                                                          • 2 ч. л. сухих дрожжей (или 25 г свежих);
                                                                                            • 2 ст. л. оливкового масла (или подсолнечного);
                                                                                              • ~400 г муки (высшего сорта или пицца-муки).

                                                                                                Для соуса:

                                                                                                • 200 г томатного пюре / измельченных помидоров (Passata);
                                                                                                  • 1 зубчик чеснока (раздавить);
                                                                                                    • 1 ч. л. орегано;
                                                                                                      • 1 ч. л. сахара;
                                                                                                        • соль, перец — по вкусу.

                                                                                                          Начинка (по желанию):

                                                                                                          • 200 г моцареллы (желательно для пиццы, но подойдет и обычная);
                                                                                                            • 100 г салями или пепперони;
                                                                                                              • маслины, грибы, болгарский перец, лук — по желанию;
                                                                                                                • базилик или руккола для украшения.

                                                                                                                  Приготовление

                                                                                                                  1. Приготовить тесто:

                                                                                                                  • смешать теплую воду, сахар и дрожжи. Оставить на 10 мин, пока не появится “пенная шапка”;
                                                                                                                    • добавить соль, масло, частями всыпать муку. Замесить до мягкого теста в течение 7–10 минут руками или миксером с крюками;
                                                                                                                      • переложить тесто в миску, смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться в 2 раза.

                                                                                                                        2. Соус:

                                                                                                                        • подогреть масло;
                                                                                                                          • обжарить чеснок (1 мин), добавить томаты, специи, немного сахара;
                                                                                                                            • варить 10–15 мин до густоты, остудить.

                                                                                                                              3. Формирование пиццы:

                                                                                                                              • разогреть духовку до 220–250°C (верх+низ, или с камнем/противнем);
                                                                                                                                • разделить тесто на 2 части. Раскатать в круглую или прямоугольную форму (~0,5 см толщиной);
                                                                                                                                  • переложить на пергамент или в форму, смазанную маслом;
                                                                                                                                    • смазать соусом, выложить сыр и начинку.

                                                                                                                                      4. Выпекание:

                                                                                                                                      • выпекать 8–12 мин до золотистого края.

                                                                                                                                        5. Подача:

                                                                                                                                        • добавить листья базилика или рукколу;
                                                                                                                                          • полить немного оливковым маслом;
                                                                                                                                            • нарезать ломтиками и наслаждаться.

                                                                                                                                              Вариации пиццы и начинок:

                                                                                                                                              • Маргарита: только томатный соус + моцарелла + базилик;
                                                                                                                                                • Гавайская (если любишь): ветчина + ананас;
                                                                                                                                                  • 4 сыра: моцарелла, дорблю, пармезан, сливочный сыр;
                                                                                                                                                    • Вегетарианская: грибы, перец, лук, маслины.

                                                                                                                                                      Начос с сыром по-мексикански

                                                                                                                                                      Ингредиенты (на 2–3 порции):

                                                                                                                                                      • 1 пакет тортилья-чипсов (150–200 г) — можно купить или сделать дома из лаваша;
                                                                                                                                                        • 150 г тертого сыра (идеально: чеддер, моцарелла или другой);
                                                                                                                                                          • перец халапеньо (маринованный, кольцами);
                                                                                                                                                            • сметана (2–3 ст. л.);
                                                                                                                                                              • гуакамоле (домашний или купленный);
                                                                                                                                                                • сальса или томатный соус — по желанию;
                                                                                                                                                                  • зеленый лук или кинза — для подачи.

                                                                                                                                                                    Приготовление:

                                                                                                                                                                    1. Выложить чипсы на противень с пергаментом или в форму для запекания.
                                                                                                                                                                      1. Посыпать сыром (или полить сырным соусом).
                                                                                                                                                                        1. Добавить кольца халапеньо и другие любимые начинки.
                                                                                                                                                                          1. Запекать в духовке при 180°C 5–7 минут, пока сыр не расплавится.
                                                                                                                                                                            1. Вынуть и подавать с соусами.

                                                                                                                                                                              Домашние пончики без глазури

                                                                                                                                                                              Ингредиенты (10–12 шт):

                                                                                                                                                                              • 250 мл теплого молока;
                                                                                                                                                                                • 2 ст. л. сахара;
                                                                                                                                                                                  • 2 ч. л. сухих дрожжей (или 20 г свежих);
                                                                                                                                                                                    • 1 яйцо;
                                                                                                                                                                                      • 50 г сливочного масла (растопить);
                                                                                                                                                                                        • 350–400 г пшеничной муки;
                                                                                                                                                                                          • щепотка соли;
                                                                                                                                                                                            • масло для жарки (или выпекания).

                                                                                                                                                                                              Приготовление

                                                                                                                                                                                              1. Замесить тесто:

                                                                                                                                                                                              • в теплом молоке растворить дрожжи и сахар. Дать постоять 10 мин до пенки;
                                                                                                                                                                                                • добавить яйцо, растопленное масло, соль — хорошо перемешать;
                                                                                                                                                                                                  • постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто;
                                                                                                                                                                                                    • накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1–1,5 часа (чтобы поднялось).

                                                                                                                                                                                                      2. Сформировать пончики:

                                                                                                                                                                                                      • раскатать тесто толщиной ~1–1,5 см;
                                                                                                                                                                                                        • вырезать кружочки (стаканом), сделать отверстие в центре (например, рюмкой);
                                                                                                                                                                                                          • оставить на 15 мин, чтобы еще немного подошли.

                                                                                                                                                                                                            3. Обжарить или запечь:

                                                                                                                                                                                                            • во фритюре: обжарить в горячем масле по 1–2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир;
                                                                                                                                                                                                              • в духовке: выпекать при 180°C 15–17 мин. Смазать сливочным маслом после выпекания — будут мягкие и ароматные.

                                                                                                                                                                                                                Идеи подачи: обвалять в сахаре с корицей после жарки, посыпать сахарной пудрой, подавать с медом, вареньем или джемом или наполнить начинкой.

                                                                                                                                                                                                                Яна Соколовская

                                                                                                                                                                                                                Яна Соколовская

                                                                                                                                                                                                                ЛайфхакКулинар
                                                                                                                                                                                                                Соединённые Штаты
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                                                                                                                                                                                                                $
                                                                                                                                                                                                                0
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                                                                                                                                                                                                                1
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