Національний день шкідливої їжі: що приготувати та чим поласувати

21 липня офіційно відзначають Національний день шкідливої їжі (National Junk Food Day). Цього дня прийнято насолоджуватися улюбленою "шкідливою" їжею без докорів сумління.

Це досить розповсюджений "фуд‑холідей" у США та інших країнах, який присвячують їжі з високим вмістом жирів, цукру та солі, коли можна і треба себе побалувати.

Тож УНН підготував ідеї страв, які чудово пасують до цього калорійного свята.

Бургер XXL з беконом і сиром

Інгредієнти (на 2 великі бургери):

Для котлет:

400 г яловичого фаршу (або суміш яловичина + свинина);

1 ч. л. діжонської гірчиці (за бажанням);

сіль, перець — за смаком.

Інше:

2 булочки для бургерів (з кунжутом або бріош);

4 скибочки бекону;

4 скибочки сиру (чеддер, гауда або плавлений);

4 кільця помідора;

4-6 кружалець маринованих огірків;

листя салату або айсберг;

2 кільця червоної цибулі;

2 ст. л. майонезу;

2 ч. л. кетчупу або барбекю-соусу;

вершкове масло — 1 ч. л. (для булочок).

Приготування

Приготувати котлети:

змішати фарш із сіллю, перцем і гірчицею;

розділити на 2 частини, сформувати плоскі котлети трохи більше за розмір булки (бо в процесі смаження вони зменшаться);

поставити у холодильник на 15 хв, щоб краще тримали форму.

2. Підсмажити бекон:

на сухій сковороді обсмажити бекон до хрусткої скоринки, відкласти на серветку, щоб прибрати зайвий жир.

3. Обсмажити котлети:

розігріти сковороду з невеликою кількістю олії;

обсмажити котлети з кожного боку по 3–4 хв до рум’яної скоринки;

покласти зверху за 1 хв до готовності — по 2 скибочки сиру на кожну котлету й накрити кришкою, щоб сир розплавився.

4. Підсмажити булочки:

розрізати навпіл і змастити зрізи вершковим маслом;

підсмажити на сухій сковороді до золотистої скоринки (1–2 хв).

5. Зібрати бургер

Картопля фрі по-домашньому (класична)

Інгредієнти (на 2–3 порції):

4–5 великих картоплин;

1–1,5 літра рафінованої олії (соняшникова або кукурудзяна);

1 ч. л. солі;

1/2 ч. л. солодкої паприки (за бажанням);

1/2 ч. л. часникового порошку або сушеного часнику;

холодна вода + лід для замочування.

Приготування

1. Підготовка картоплі:

почистити картоплю та нарізати її тонкою соломкою;

помістити картоплю в миску з холодною водою та льодом на 30 хвилин, це вимиває крохмаль і зробить фрі хрумкішою;

висушити потім обов'язково шматочки паперовими рушниками або серветкою (інакше олія буде бризкати).

2. Перше обсмаження (попереднє):

нагріти олію в каструлі або фритюрниці до 160°C;

обсмажити порціями картоплю 3–4 хвилини до світло-золотистого кольору;

дістати шумівкою та викласти на паперові рушники;

не солити.

3. Остудження (10–15 хв):

дати картоплі трохи охолонути, можна навіть поставити в холодильник, так вона вийде ще хрумкішою.

4. Друге обсмаження (фінальне):

підвищити температуру олії до 180–190°C;

обсмажити картоплю 2–3 хвилини до золотистої, хрумкої скоринки;

викласти на рушник, щоб прибрати зайвий жир.

5. Спеції:

посолити, поперчити, за бажанням додати паприку, сухий часник тощо.

Подавати з кетчупом, часниковим соусом або майонезом, сирним соусом чеддер або ж будь-яким на вибір.

Домашня піца

Інгредієнти (на 2 середні піци)

Для тіста:

250 мл теплої води (не гарячої!);

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

2 ч. л. сухих дріжджів (або 25 г свіжих);

2 ст. л. оливкової олії (або соняшникової);

~400 г борошна (вищого ґатунку або піца-борошна).

Для соусу:

200 г томатного пюре / подрібнених помідорів (Passata);

1 зубчик часнику (розчавити);

1 ч. л. орегано;

1 ч. л. цукру;

сіль, перець — за смаком.

Начинка (за бажанням):

200 г моцарели (бажано для піци, але піде і звичайна);

100 г салямі або пепероні;

маслини, гриби, болгарський перець, цибуля — за бажанням;

базилік або рукола для прикрашання.

Приготування

1. Приготувати тісто:

змішати теплу воду, цукор і дріжджі. Залишити на 10 хв, поки з’явиться “пінна шапка”;

додати сіль, олію, частинами всипати борошно. Замішати до м’якого тіста протягом 7–10 хвилин руками або міксером з гачками;

перекласти тісто в миску, змащену олією. Накрити рушником і залишити у теплому місці на 1–1,5 год — воно має збільшитись у 2 рази.

2. Соус:

підігріти олію;

обсмажити часник (1 хв), додай томати, спеції, трохи цукру;

варити 10–15 хв до густоти, остудити.

3. Формування піци:

розігріти духовку до 220–250°C (верх+низ, або з каменем/дека);

розділити тісто на 2 частини. Розкачати у круглу або прямокутну форму (~0,5 см товщиною);

перекласти на пергамент або в форму, змащену олією;

змастити соусом, викласти сир і начинку.

4. Випікання:

випікати 8–12 хв до золотистого краю.

5. Подача:

додати листя базиліку або руколу;

полити трішки оливковою олією;

нарізати скибками смакувати.

Варіації піци та начинок:

Маргарита: лише томатний соус + моцарела + базилік;

Гавайська (якщо любиш): шинка + ананас;

4 сири: моцарела, дорблю, пармезан, вершковий сир;

Вегетаріанська: гриби, перець, цибуля, маслини.

Начос з сиром по-мексиканськи

Інгредієнти (на 2–3 порції):

1 пакет тортилья-чіпсів (150–200 г) — можна купити або зробити вдома з лавашу;

150 г тертого сиру (ідеально: чеддер, моцарела або інший);

перець халапеньйо (маринований, кільцями);

сметана (2–3 ст. л.);

гуакамоле (домашній або куплений);

сальса або томатний соус — за бажанням;

зелена цибуля або кінза — для подачі.

Приготування:

Викласти чіпси на деко з пергаментом або у форму для запікання. Посипати сиром (або полий сирним соусом). Додати кільця халапеньйо та інші улюблені начинки. Запікати у духовці при 180°C 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться. Вийняти й подавати з соусами.

Домашні пончики без глазурі

Інгредієнти (10–12 шт):

250 мл теплого молока;

2 ст. л. цукру;

2 ч. л. сухих дріжджів (або 20 г свіжих);

1 яйце;

50 г вершкового масла (розтопити);

350–400 г пшеничного борошна;

дрібка солі;

олія для смаження (або випікання).

Приготування

1. Замісити тісто:

теплому молоці розчинити дріжджі й цукор. Дати постояти 10 хв до пінки;

додати яйце, розтоплене масло, сіль — добре перемішати;

поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто;

накрити рушником і залишити у теплому місці на 1–1,5 години (щоб піднялося).

2. Сформувати пончики:

розкачати тісто товщиною ~1–1,5 см;

вирізати кружечки (склянкою), зробити отвір у центрі (наприклад, чаркою);

залишити на 15 хв, щоб ще трохи підійшли.

3. Обсмажити або запекти:

у фритюрі: обсмажити у гарячій олії по 1–2 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир;

у духовці: випікати при 180°C 15–17 хв. Змастити вершковим маслом після випікання — будуть м’які та ароматні.

Ідеї подачі: обваляти у цукрі з корицею після смаження, посипати цукровою пудрою, подавати із медом, варенням або джемом або наповнити начинкою.