Національний день шкідливої їжі: що приготувати та чим поласувати
Київ • УНН
21 липня відзначається Національний день шкідливої їжі, коли дозволено насолоджуватися улюбленими калорійними стравами. УНН пропонує рецепти бургерів XXL, домашньої картоплі фрі, піци, начос та пончиків.
21 липня офіційно відзначають Національний день шкідливої їжі (National Junk Food Day). Цього дня прийнято насолоджуватися улюбленою "шкідливою" їжею без докорів сумління.
Це досить розповсюджений "фуд‑холідей" у США та інших країнах, який присвячують їжі з високим вмістом жирів, цукру та солі, коли можна і треба себе побалувати.
Тож УНН підготував ідеї страв, які чудово пасують до цього калорійного свята.
Бургер XXL з беконом і сиром
Інгредієнти (на 2 великі бургери):
Для котлет:
- 400 г яловичого фаршу (або суміш яловичина + свинина);
- 1 ч. л. діжонської гірчиці (за бажанням);
- сіль, перець — за смаком.
Інше:
- 2 булочки для бургерів (з кунжутом або бріош);
- 4 скибочки бекону;
- 4 скибочки сиру (чеддер, гауда або плавлений);
- 4 кільця помідора;
- 4-6 кружалець маринованих огірків;
- листя салату або айсберг;
- 2 кільця червоної цибулі;
- 2 ст. л. майонезу;
- 2 ч. л. кетчупу або барбекю-соусу;
- вершкове масло — 1 ч. л. (для булочок).
Приготування
- Приготувати котлети:
- змішати фарш із сіллю, перцем і гірчицею;
- розділити на 2 частини, сформувати плоскі котлети трохи більше за розмір булки (бо в процесі смаження вони зменшаться);
- поставити у холодильник на 15 хв, щоб краще тримали форму.
2. Підсмажити бекон:
- на сухій сковороді обсмажити бекон до хрусткої скоринки, відкласти на серветку, щоб прибрати зайвий жир.
3. Обсмажити котлети:
- розігріти сковороду з невеликою кількістю олії;
- обсмажити котлети з кожного боку по 3–4 хв до рум’яної скоринки;
- покласти зверху за 1 хв до готовності — по 2 скибочки сиру на кожну котлету й накрити кришкою, щоб сир розплавився.
4. Підсмажити булочки:
- розрізати навпіл і змастити зрізи вершковим маслом;
- підсмажити на сухій сковороді до золотистої скоринки (1–2 хв).
5. Зібрати бургер
Картопля фрі по-домашньому (класична)
Інгредієнти (на 2–3 порції):
- 4–5 великих картоплин;
- 1–1,5 літра рафінованої олії (соняшникова або кукурудзяна);
- 1 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. солодкої паприки (за бажанням);
- 1/2 ч. л. часникового порошку або сушеного часнику;
- холодна вода + лід для замочування.
Приготування
1. Підготовка картоплі:
- почистити картоплю та нарізати її тонкою соломкою;
- помістити картоплю в миску з холодною водою та льодом на 30 хвилин, це вимиває крохмаль і зробить фрі хрумкішою;
- висушити потім обов'язково шматочки паперовими рушниками або серветкою (інакше олія буде бризкати).
2. Перше обсмаження (попереднє):
- нагріти олію в каструлі або фритюрниці до 160°C;
- обсмажити порціями картоплю 3–4 хвилини до світло-золотистого кольору;
- дістати шумівкою та викласти на паперові рушники;
- не солити.
3. Остудження (10–15 хв):
- дати картоплі трохи охолонути, можна навіть поставити в холодильник, так вона вийде ще хрумкішою.
4. Друге обсмаження (фінальне):
- підвищити температуру олії до 180–190°C;
- обсмажити картоплю 2–3 хвилини до золотистої, хрумкої скоринки;
- викласти на рушник, щоб прибрати зайвий жир.
5. Спеції:
- посолити, поперчити, за бажанням додати паприку, сухий часник тощо.
Подавати з кетчупом, часниковим соусом або майонезом, сирним соусом чеддер або ж будь-яким на вибір.
Домашня піца
Інгредієнти (на 2 середні піци)
Для тіста:
- 250 мл теплої води (не гарячої!);
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 2 ч. л. сухих дріжджів (або 25 г свіжих);
- 2 ст. л. оливкової олії (або соняшникової);
- ~400 г борошна (вищого ґатунку або піца-борошна).
Для соусу:
- 200 г томатного пюре / подрібнених помідорів (Passata);
- 1 зубчик часнику (розчавити);
- 1 ч. л. орегано;
- 1 ч. л. цукру;
- сіль, перець — за смаком.
Начинка (за бажанням):
- 200 г моцарели (бажано для піци, але піде і звичайна);
- 100 г салямі або пепероні;
- маслини, гриби, болгарський перець, цибуля — за бажанням;
- базилік або рукола для прикрашання.
Приготування
1. Приготувати тісто:
- змішати теплу воду, цукор і дріжджі. Залишити на 10 хв, поки з’явиться “пінна шапка”;
- додати сіль, олію, частинами всипати борошно. Замішати до м’якого тіста протягом 7–10 хвилин руками або міксером з гачками;
- перекласти тісто в миску, змащену олією. Накрити рушником і залишити у теплому місці на 1–1,5 год — воно має збільшитись у 2 рази.
2. Соус:
- підігріти олію;
- обсмажити часник (1 хв), додай томати, спеції, трохи цукру;
- варити 10–15 хв до густоти, остудити.
3. Формування піци:
- розігріти духовку до 220–250°C (верх+низ, або з каменем/дека);
- розділити тісто на 2 частини. Розкачати у круглу або прямокутну форму (~0,5 см товщиною);
- перекласти на пергамент або в форму, змащену олією;
- змастити соусом, викласти сир і начинку.
4. Випікання:
- випікати 8–12 хв до золотистого краю.
5. Подача:
- додати листя базиліку або руколу;
- полити трішки оливковою олією;
- нарізати скибками смакувати.
Варіації піци та начинок:
- Маргарита: лише томатний соус + моцарела + базилік;
- Гавайська (якщо любиш): шинка + ананас;
- 4 сири: моцарела, дорблю, пармезан, вершковий сир;
- Вегетаріанська: гриби, перець, цибуля, маслини.
Начос з сиром по-мексиканськи
Інгредієнти (на 2–3 порції):
- 1 пакет тортилья-чіпсів (150–200 г) — можна купити або зробити вдома з лавашу;
- 150 г тертого сиру (ідеально: чеддер, моцарела або інший);
- перець халапеньйо (маринований, кільцями);
- сметана (2–3 ст. л.);
- гуакамоле (домашній або куплений);
- сальса або томатний соус — за бажанням;
- зелена цибуля або кінза — для подачі.
Приготування:
- Викласти чіпси на деко з пергаментом або у форму для запікання.
- Посипати сиром (або полий сирним соусом).
- Додати кільця халапеньйо та інші улюблені начинки.
- Запікати у духовці при 180°C 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться.
- Вийняти й подавати з соусами.
Домашні пончики без глазурі
Інгредієнти (10–12 шт):
- 250 мл теплого молока;
- 2 ст. л. цукру;
- 2 ч. л. сухих дріжджів (або 20 г свіжих);
- 1 яйце;
- 50 г вершкового масла (розтопити);
- 350–400 г пшеничного борошна;
- дрібка солі;
- олія для смаження (або випікання).
Приготування
1. Замісити тісто:
- теплому молоці розчинити дріжджі й цукор. Дати постояти 10 хв до пінки;
- додати яйце, розтоплене масло, сіль — добре перемішати;
- поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто;
- накрити рушником і залишити у теплому місці на 1–1,5 години (щоб піднялося).
2. Сформувати пончики:
- розкачати тісто товщиною ~1–1,5 см;
- вирізати кружечки (склянкою), зробити отвір у центрі (наприклад, чаркою);
- залишити на 15 хв, щоб ще трохи підійшли.
3. Обсмажити або запекти:
- у фритюрі: обсмажити у гарячій олії по 1–2 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир;
- у духовці: випікати при 180°C 15–17 хв. Змастити вершковим маслом після випікання — будуть м’які та ароматні.