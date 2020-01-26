Национальный праздник в Индии затмили многотысячные протесты

КИЕВ. 27 января. УНН. По всей Индии в воскресенье, 26 января, когда в стране отмечают День Республики, сотни тысяч людей вышли на протесты против нового закона, который критики считают дискриминационным по мусульманскому меньшинству страны. В южном штате Керале более ста тысяч человек выстроились в живую цепь. Кроме того, демонстрации состоялись в 250 местах по всему штату. Об этом пишет DW, передает УНН.