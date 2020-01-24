Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 2650 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 10516 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 200808 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 144223 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 126571 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 132607 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148274 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148291 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231096 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217632 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
47%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 22385 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 14792 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 13392 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 21435 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 12189 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 200759 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 180859 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 299797 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 321692 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 402972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 13241 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 8412 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59158 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41800 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55901 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Київ • УНН

 • 13509 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Франції на засіданні у п’ятницю, 24 січня, схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи в країні попри чергові масові протести та тривалий страйк, який розпочався ще понад сім тижнів тому. Проєкт уряду внесуть на розгляд парламенту. Про це пише УНН із посиланням на DW.

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Засідання уряду, яке відбувалося під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, супроводжувалося протестом сотень тисяч людей по всій країні. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, на акції протесту цього дня у країні вийшли 249 тисяч людей, з них 31 тисяча — у Парижі, повідомляє агентство dpa. Минулого тижня акції зібрали 187 тисяч учасників. У лівій профспілці CGT, яка закликала вийти на вулиці, заявили про 1,3 мільйона учасників протесту 24 січня.

Після певної стабілізації руху транспорту на початку цього тижня, у п’ятницю поїзди метро в Парижі знову ходили нерегулярно, а великі вокзали були закриті. Профспілки обіцяють продовжити протест і анонсували масові акції 29 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лувр знову відкрили після протестів у Парижі

Тим часом французька залізниця заявляє, що багатотижневий страйк призвів до фінансових втрат у розмірі близько мільярда євро. Страйк спричиняє значні проблеми і у великих портах, які періодично блокують мітингувальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції повідомили про два випадки зараження коронавірусом

Теперішня пенсійна система країни не годиться для сучасного професійного життя, заявила після засідання уряду міністерка охорони здоров’я та соціальної політики Аньєз Бузин. А тому проєкт закону, як і анонсувалося раніше, передбачає створення універсальної пенсійної системи, яка має замінити теперішні 42 різні системи, зауважила міністерка. Різні пенсійні каси мають численні особливі правила та привілеї, які з часом здебільшого мають бути усунені.

Гострим залишається питання фінансування пенсійної системи. Уряд спершу запропонував зберегти вік виходу на пенсію в 62 роки, однак виплати у повному розмірі змогли б отримувати лише ті, хто вийде на пенсію в 64 роки. Однак згодом під тиском протестів уряд змушений був відмовитися від цієї ідеї. Водночас у проєкті збережені стимули для пізнього виходу французів на пенсію. Фінансування нової пенсійної системи планують обговорити на спеціальній конференції наприкінці цього місяця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01