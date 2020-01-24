У Франції повідомили про два випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Університетській клініці Бордо команда фахівців обстежили двох паціентоов з підозрою на новий коронавірус, що шириться світом. Згодом, влада Франції підтвердила зараження вірусом у двох французьких містах — Париж та Бордо. Про це повідомляє французький канал France 3, передає УНН.
Як повідомляють журналісти, спочатку в університеті проводили дослідження, щоб визначити, чи є зазначені випадки коронавируса підтвердженими чи ні.
Пізніше, згідно з французьким виданням 20minutes, міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін оголосила, що у французьких містах Париж і Бордо підтвердили перші два випадки зараження новим коронавірусом.
“Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу”, — додала вона.
Повідомляється також, що міністерство охорони здоров’я Франції відмовляється повідомляти про підозри.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в Фінляндії госпіталізували двох китайських туристів з підозрою на новий смертельний вірус.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.