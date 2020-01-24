Во Франции сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Университетской клинике Бордо команда специалистов обследовала двух пациентоов с подозрением на новый коронавирус, что распространяется по миру. Впоследствии, власти Франции подтвердили заражение вирусом в двух французских городах - Париже и Бордо. Об этом сообщает французский канал France 3, передает УНН.
Как сообщают журналисты, сначала в университете проводили исследования, чтобы определить, являются ли указанные случаи коронавируса подтвержденными или нет.
Позже, согласно французскому изданию 20minutes, министерка здравоохранения Франции Аньес Бузин объявила, что во французских городах Париж и Бордо подтвердили первые два случая заражения новым коронавирусом.
"Сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса", - добавила она.
Сообщается также, что министерство здравоохранения Франции отказывается сообщать о подозрениях.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Финляндии госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на новый смертельный вирус.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.