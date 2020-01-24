Правительство Франции одобрило проект пенсионной реформы на фоне очередных протестов

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Франции на заседании в пятницу, 24 января, одобрило законопроект о пенсионной реформе в стране несмотря на очередные массовые протесты и длительные забастовки, которые начались еще более семи недель назад. Проект правительства внесут на рассмотрение парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.