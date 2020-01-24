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Правительство Франции одобрило проект пенсионной реформы на фоне очередных протестов

Киев • УНН

 • 13509 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Франции на заседании в пятницу, 24 января, одобрило законопроект о пенсионной реформе в стране несмотря на очередные массовые протесты и длительные забастовки, которые начались еще более семи недель назад. Проект правительства внесут на рассмотрение парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Правительство Франции одобрило проект пенсионной реформы на фоне очередных протестов

Заседание правительства, которое проходило под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, сопровождалось протестом сотен тысяч людей по всей стране. По данным министерства внутренних дел Франции, на акции протеста в этот день в стране вышли 249 тыс. человек, из них 31 тыс. — в Париже, сообщает агентство dpa. На прошлой неделе акции собрали 187 тыс. участников. В левой профсоюзе CGT, которая призвала выйти на улицы, заявили о 1,3 миллиона протестующих 24 января.

После определенной стабилизации движения транспорта в начале этой недели, в пятницу поезда метро в Париже снова ходили нерегулярно, а крупные вокзалы были закрыты. Профсоюзы обещают продолжить протест и анонсировали массовые акции 29 января.

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Между тем французская железная дорога заявляет, что многонедельная забастовка привела к финансовым потерям в размере около миллиарда евро. Забастовка вызывает значительные проблемы и в крупных портах, которые периодически блокируют митингующие.

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Нынешняя пенсионная система страны не годится для современного профессиональной жизни, заявила после заседания правительства Министерка здравоохранения и социальной политики Аньезе Бузин. Поэтому проект закона, как и анонсировалось ранее, предусматривает создание универсальной пенсионной системы, которая должна заменить нынешние 42 различные системы, заметила министерка. Различные пенсионные кассы имеют многочисленные особые правила и привилегии, которые со временем основном должны быть устранены.

Острым остается вопрос финансирования пенсионной системы. Правительство сначала предложило сохранить возраст выхода на пенсию в 62 года, однако выплаты в полном размере смогли бы получать только те, кто выйдет на пенсию в 64 года. Однако впоследствии под давлением протестов правительство вынуждено было отказаться от этой идеи. В то же время в проект сохранены стимулы для позднего выхода французов на пенсию. Финансирование новой пенсионной системы планируют обсудить на специальной конференции в конце этого месяца.

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