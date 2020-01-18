Лувр знову відкрили після протестів у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Найбільш відвідуваний музей у світі Лувр у французькій столиці Парижі знову відкрився в суботу після того, як його закрили через протестувальників проти пенсійної реформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
У п'ятницю за межами Лувру зібралися сотні розчарованих відвідувачів, деякі з яких ображали страйкарів, які заблокували вхід.
Вперше з початку страйку 5 грудня музей був повністю закритий, хоча в минулому місяці він був змушений закрити деякі галереї.
Нагадаємо, 17 січня у Парижі тимчасово закрили Лувр через страйк проти пенсійної реформи.
Також нагадаємо, протестувальники у Парижі спробували зірвати похід президента Франції Макрона в театр.