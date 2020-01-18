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Протестувальники у Парижі спробували зірвати похід Макрона в театр

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Десятки демонстрантів спробували прорватися в паризький театр, де в п'ятницю ввечері, 17 січня, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною дивилися виставу, передає УНН з посиланням на RFI.

Протестувальники у Парижі спробували зірвати похід Макрона в театр

Як уточнили в оточенні президента, на спектакль "Муха" в театр "Буф-дю-Нор" на півночі Парижа, Еммануель і Бріжит Макрони прийшли як приватні особи. У той же вечір на спектакль прийшов і журналіст-активіст Таха Бухавс, який і повідомив своїм читатам у Twitter, що в залі перебуває президент, закликавши їх прийти до театру.

Після того, як демонстрантам не вдалося пройти в будівлю театру, вони ще годину скандували перед входом гасла, вимагаючи скасування пенсійної реформи і відставки самого Макрона. Президент був евакуйований службою безпеки, але через кілька хвилин повернувся на своє місце і додивився спектакль, після чого покинув театр в супроводі поліцейського ескорту.

Журналіст-активіст Таха Бухавс, який повідомив про присутність Макрона в театрі, був затриманий після вистави. Як повідомляє AFP з посиланням на джерело в поліції, його затримали за "участь у протиправних діях, пов'язаних з насильством або руйнуванням". У своєму Twitter Бухавс запропонував закидати президента черевиками, проте, пізніше уточнив, що пожартував.

Нагадаємо, у Парижі тимчасово закрили Лувр через страйк проти пенсійної реформи.

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