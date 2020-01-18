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Протестующие в Париже попытались сорвать поход Макрона в театр

Киев • УНН

 • 12759 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Десятки демонстрантов попытались прорваться в парижский театр, где в пятницу вечером, 17 января, президент Франции Эммануэль Макрон с женой смотрели спектакль, передает УНН со ссылкой на RFI.

Протестующие в Париже попытались сорвать поход Макрона в театр

Как уточнили в окружении президента, на спектакль “Муха” в театр “Буф-дю-Нор” на севере Парижа, Эммануэль и Брижит Макрон пришли как частные лица. В тот же вечер на спектакль пришел и журналист-активист Таха Бухавс, который и сообщил своим подписчикам в твиттере, что в зале находится президент, призвав их прийти к театру.

После того, как демонстрантам не удалось пройти в здание театра, они еще час скандировали перед входом лозунги, требуя отмены пенсионной реформы и отставки самого Макрона. Президент был эвакуирован службой безопасности, но через несколько минут вернулся на свое место и досмотрел спектакль, после чего покинул театр в сопровождении полицейского эскорта.

Сообщивший о присутствии Макрона в театре журналист-активист Таха Бухавс был задержан после спектакля. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, его задержали за “участие в противоправных действиях, связанных с насилием или разрушением”. В своем твиттере Бухавс предложил закидать президента ботинками, однако, позже уточнил, что пошутил.

Напомним, в Париже временно закрыли Лувр за забастовки против пенсионной реформы .

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