Протестующие в Париже попытались сорвать поход Макрона в театр
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Десятки демонстрантов попытались прорваться в парижский театр, где в пятницу вечером, 17 января, президент Франции Эммануэль Макрон с женой смотрели спектакль, передает УНН со ссылкой на RFI.
Как уточнили в окружении президента, на спектакль “Муха” в театр “Буф-дю-Нор” на севере Парижа, Эммануэль и Брижит Макрон пришли как частные лица. В тот же вечер на спектакль пришел и журналист-активист Таха Бухавс, который и сообщил своим подписчикам в твиттере, что в зале находится президент, призвав их прийти к театру.
После того, как демонстрантам не удалось пройти в здание театра, они еще час скандировали перед входом лозунги, требуя отмены пенсионной реформы и отставки самого Макрона. Президент был эвакуирован службой безопасности, но через несколько минут вернулся на свое место и досмотрел спектакль, после чего покинул театр в сопровождении полицейского эскорта.
Сообщивший о присутствии Макрона в театре журналист-активист Таха Бухавс был задержан после спектакля. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, его задержали за “участие в противоправных действиях, связанных с насилием или разрушением”. В своем твиттере Бухавс предложил закидать президента ботинками, однако, позже уточнил, что пошутил.
Напомним, в Париже временно закрыли Лувр за забастовки против пенсионной реформы .