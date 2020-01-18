Лувр вновь открыли после протестов в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Наиболее посещаемый музей в мире Лувр во французской столице Париже снова открылся в субботу после того, как его закрыли из-за протестующих против пенсионной реформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
В пятницу за пределами Лувра собрались сотни разочарованных посетителей, некоторые из которых оскорбляли забастовщиков, которые заблокировали вход.
Впервые с начала забастовки 5 декабря музей был полностью закрыт, хотя в прошлом месяце он был вынужден закрывать некоторые галереи.
Напомним, 17 января в Париже временно закрыли Лувр из-за протестов против пенсионной реформы.
Также напомним, протестующие в Париже попытались сорвать поход президента Франции Макрона в театр.