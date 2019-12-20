В Індії відключали інтернет через масові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд Індії зупинив послуги інтернету і смс у частині столиці Делі через протести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відключення, що впливають на послуги, що надаються Vodafone Idea і Bharti Airtel, поновилися близько 13:00 (09:30 за київським часом) після чотиригодинного простою.
Інтернет відключили, коли сотні людей намагалися провести більше мітингів, всупереч забороні поліції на великі збори, на знак протесту проти нового закону про громадянство, який вважається дискримінаційним по відношенню до мусульман.
"Згідно з директивою, отриманої від уряду, послуги передачі даних зупиняються в кількох місцях", - написала Vodafone Idea у відповідь на запитання користувача про свою мережу в Делі.
Нагадаємо, під час протестів проти нового закону про громадянство, які тривають в Індії вже п'ять днів, загинули щонайменше шестеро людей.