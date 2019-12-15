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Протести в Індії: кількість загиблих зросла до 6 осіб

Протести в Індії: кількість загиблих зросла до 6 осіб

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час протестів проти нового закону про громадянство, які тривають в Індії вже п'ять днів, загинули щонайменше шестеро людей. Найсильніші сутички у неділю, 15 грудня, відбуваються у найбільшому місті штату Ассам Гухаваті, передає УНН.

За даними місцевої влади, у штаті четверо людей були застрелені поліцією, передає агенція AFP. Ще одна людина загинула у підпаленому магазині, і ще одна — через сутички під час протестів. У суботу на вулиці міста вийшли близько п’яти тисяч людей, які співали та скандували лозунги проти нового закону. Порядок забезпечували сотні правоохоронців.

Раніше УНН повідомляв, що в Індії в ході протестів проти закону про громадянство загинуло 5 осіб.

Також протести тривають у штаті Західна Бенгалія. Демонстранти підпалюють шини, блокують автошляхи та залізничні колії, а також підпалюють потяги та автобуси. У Делі протестувальники підпалили автобус, а правоохоронці застосовували проти них сльозогінний газ та кийки.

Нове законодавство, ухвалене парламентом цього тижня, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в’їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. Йдеться лише про немусульман. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.

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