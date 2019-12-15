В Індії в ході протестів проти закону про громадянство загинуло 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Індії під час протестів проти нового закону про громадянство напередодні загинули, за повідомленнями, п’ятеро людей. З них трьох застрелила поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"У штаті Ассам троє людей померли в лікарні від вогнепальних поранень, завданих поліцейськими. Ще один чоловік загинув, коли магазин, в якому він спав, підпалили – про це повідомила місцева влада. П’ята людина померла після побиття під час протесту 14 грудня", - пише видання.
Так, 15 грудня напруга в найбільшому місті Ассаму Ґувахаті лишається високою. Місцева влада обмежила використання інтернету та запровадила комендантську годину в окремих його районах. Саме тут 12 грудня від вогню силовиків загинули ще двоє людей.
Також у деяких районах східної Індії 15 грудня призупинена робота залізниці після того, як протестувальники в штаті Західна Бенгалія підпалили кілька потягів та автобусів.
Цього ж дня міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав до спокою, заявивши, що новий закон не загрожує локальним культурним меншинам в північно-східних штатах.
"Культурна, мовна, соціальна ідентичність та політичні права наших братів та сестер з північного сходу залишаться недоторканими", – сказав він на мітингу в штаті Джарханд.
Нагадаємо, 12 грудня парламент Індії ухвалив суперечливий закон про громадянство, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам — немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану.