В Индии в ходе протестов против закона о гражданстве погибли 5 человек

"В штате Ассам три человека умерли в больнице от огнестрельных ранений, нанесенных полицейскими. Еще один человек погиб, когда магазин, в котором он спал, подожгли - об этом сообщили местные власти. Пятый человек умер после избиения во время протеста 14 декабря", - пишет издание.

Так, 15 декабря напряжение в большом городе Ассама Гувахати остается высоким. Местные власти ограничили использование интернета и ввели комендантский час в отдельных его районах. Именно здесь 12 декабря от огня силовиков погибли еще два человека.

Также в некоторых районах восточной Индии 15 декабря приостановлена работа железной дороги после того, как протестующие в штате Западная Бенгалия подожгли несколько поездов и автобусов.

В этот же день министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал к спокойствию, заявив, что новый закон не угрожает местным культурным меньшинствам в северо-восточных штатах.

"Культурная, языковая, социальная идентичность и политические права наших братьев и сестер с северо-востока останутся нетронутыми", - сказал он на митинге в штате Джарханд.

Напомним, 12 декабря парламент Индии принял спорный закон о гражданстве, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам из преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана.