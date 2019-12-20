В Индии отключали интернет-за массовых протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство Индии остановил услуги интернета и смс в части столицы Дели из-за протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отключение, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel, возобновились около 13:00 (09:30 по киевскому времени) после четырехчасового простоя.
Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести больше митингов, вопреки запрету полиции на большие сборы в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считается дискриминационным по отношению к мусульманам.
"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - написала Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о свою сеть в Дели.
Напомним, во время протестов против нового закона о гражданстве, которые продолжаются в Индии уже пять дней, погибли по меньшей мере шесть человек.