Національне свято в Індії затьмарили багатотисячні протести
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. По всій Індії у неділю, 26 січня, коли в країні відзначають День Республіки, сотні тисяч людей вийшли на протести проти нового закону, який критики вважають дискримінаційним щодо мусульманської меншини країни. У південному штаті Кералі понад ста тисяч людей вишукувались у живий ланцюг. Окрім того, демонстрації відбулись у 250 місцях по всьому штату. Про це пише DW, передає УНН.
“Це був не просто людський ланцюг, а людська стіна проти порушення принципів Конституції”, — заявив головний міністр Керала Пінарей Віджаян.
Ще один людський ланцюг довжиною в 11 кілометрів збудували в Калькутті, повідомили організатори акції. На вулиці Мумбаї та Лакхнау з протестом проти закону вийшли десятки тисяч осіб. В обох мітингах брали участь здебільшого жінки.
В Нью-Делі протестувальники зібрались в районі Шаін Ба, де з грудня сотні людей блокують рух по головному шосе. Тим часом уряд провів у столиці великий військовий парад, на якому була продемонстрована військова техніка країни. Почесним гостем на заході був президент Бразилії Жаір Болсонару.
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Тим часом у штаті Ассам сталось п’ять вибухів. Відповідальність за них взяло воєнізоване угрупування Об’єднаний фронт звільнення Ассама. Про постраждалих внаслідок вибухів не повідомляється.
Новий закон, ухвалений парламентом Індії 11 грудня 2019 року, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в’їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. При цьому йдеться лише про немусульман. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах. Натомість критики закидають уряду дискримінацію таким чином мусульманською меншини у власній країні. З грудня під час протестів проти цього закону в Індії загинуло щонайменше 25 людей.
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