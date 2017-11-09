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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20107 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48221 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53156 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92715 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100037 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Национальная полиция получит 122 новых автомобиля

Национальная полиция получит 122 новых автомобиля

Киев  •  УНН

 • 25214 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальная полиция закупила 122 автомобиля специализированного назначения на базе французского внедорожника Renault Duster на общую сумму 59,9 млн гривен. Об этом говорится в соответствующих договорах от 7 ноября, обнародованных в системе государственных закупок ProZorro, передает УНН.

Тендер был завершен 7 ноября. Каждая машина обошлась бюджету в 491 610 гривен.

Технические характеристики: тип кузова - "универсал" ( "кроссовер"); цвет - белый тип двигателя - дизель (не менее 1461 куб. см) - механическая; антиблокировочная тормозная система (ABS) фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (2 шт.); система кондиционирования; противоугонное устройство (иммобилайзер).

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Специальное оборудование: охранно-громкоговорящая устройство (световая панель типа "Artexlight 88 flat"), антивандальное покрытие передних сидений.

Напомним, в Киеве, в районе площади Победы, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

 

 

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