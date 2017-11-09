Национальная полиция получит 122 новых автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальная полиция закупила 122 автомобиля специализированного назначения на базе французского внедорожника Renault Duster на общую сумму 59,9 млн гривен. Об этом говорится в соответствующих договорах от 7 ноября, обнародованных в системе государственных закупок ProZorro, передает УНН.
Тендер был завершен 7 ноября. Каждая машина обошлась бюджету в 491 610 гривен.
Технические характеристики: тип кузова - "универсал" ( "кроссовер"); цвет - белый тип двигателя - дизель (не менее 1461 куб. см) - механическая; антиблокировочная тормозная система (ABS) фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (2 шт.); система кондиционирования; противоугонное устройство (иммобилайзер).
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Специальное оборудование: охранно-громкоговорящая устройство (световая панель типа "Artexlight 88 flat"), антивандальное покрытие передних сидений.
Напомним, в Киеве, в районе площади Победы, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.