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Національна поліція отримає 122 нових автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національна поліція закупила 122 автомобіля спеціалізованого призначення на базі французького позашляховика Renault Duster на загальну суму 59,9 млн гривень. Про це йдеться у відповідних договорах від 7 листопада, оприлюднених в системі державних закупівель ProZorro, передає УНН.

Тендер було завершено 7 листопада. Кожна машина обійшлася бюджету в 491 610 гривень.

Технічні характеристики: тип кузова – “універсал” (“кросовер”); колір – білий; тип двигуна – дизель (не менше 1461 куб. см) – механічна; антиблокувальна гальмівна система (ABS); фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира (2 шт.); система кондиціонування; протиугінний пристрій (іммобілайзер).

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Спеціальне обладнання: охоронно-гучномовний пристрій (світлова панель типу “Artexlight 88 flat”), антивандальне покриття передніх сидінь.

Нагадаємо, у Києві, в районі площі Перемоги, сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля.

 

 

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