Националисты во Львове провели марш величия и духа

Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова. Именно так львовяне отпраздновали 75-ую годовщину создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

После этого возле памятника Бандере состоялся концерт группы "Кому вниз".

На марше не было политической символики. Правопорядок обеспечивали полицейские. Обошлось без провокаций.

Напомним, во Львове националисты провели марш памяти Шухевича.