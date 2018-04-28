Націоналісти у Львові провели марш величі та духу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Львові націоналісти провели марш величі та духу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Близько тисячі людей у вишиванках пройшли ходою вулицями Львова. Саме так львів’яни відсвяткували 75-у річницю створення Української Дивізії "Галичина" Української Національної Армії.
Марш пройшов від пам'ятника Степану Бандери центральними вулицями міста.
Опісля біля пам’ятнику Бандері відбувся концерт гурту "Кому вниз".
На марші не було політичної символіки. Правопорядок забезпечували поліцейські. Обійшлось без провокацій.
Нагадаємо, у Львові націоналісти провели марш пам'яті Шухевича.