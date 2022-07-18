Нацгвардейцы при выходе из Северодонецка уничтожили полтора взвода оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Бойцы Национальной гвардии Украины при выходе из Северодонецка уничтожили полтора взвода российских оккупантов. Об этом информируют в пресс-службе НГУ, передает УНН.
Детали
Калиновские нацгвардейцы делятся воспоминаниями и уникальными кадрами отхода на другой огневой рубеж из Северодонецка.
Как сообщили, нацгвардейцы преодолели ночью почти 10 километров, без звука и в полной темноте. В качестве проводников были приборы ночного видения и планшеты. Без них они бы просто заблудились. Спасли все оружие и боевые комплекты. Через реку обустроили переправу, переплывали на лодках.
Чтобы враг не догадался, прикрывались огнем из гранатометов и автоматов. Когда же оккупанты решили, что украинских бойцов уже нет в промзоне, те спокойно зашли на территорию. Там их встретили пули нацгвардейцев.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 38 450 человек, 1687 танков, 220 самолетов и сотни единиц военной техники.