Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 450 окупантів та ще три ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 450 осіб, 1687 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1687 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7),
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- артилерійських систем – 849 (+3),
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- РСЗВ - 248 (+0),
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- засобів ППО - 113 (+3),
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- літаків – 220 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
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- крилатих ракет - 166 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7),
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- спеціальної техніки - 70 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов.