Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 450 окупантів та ще три ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1687 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7),



артилерійських систем – 849 (+3),



РСЗВ - 248 (+0),



засобів ППО - 113 (+3),



літаків – 220 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),



крилатих ракет - 166 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7),



спеціальної техніки - 70 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов.