Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 450 оккупантов и еще три вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 450 человек, 1687 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.07 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано,
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- танков – 1687 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 3886 (+7),
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- артиллерийских систем – 849 (+3),
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- РСЗО – 248 (+0),
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- средств ПВО - 113 (+3),
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- самолетов – 220 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
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- крылатых ракет – 166 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7),
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- специальной техники - 70 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел.