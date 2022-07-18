Нацгвардійці під час виходу із Сєвєродонецька знищили півтора взводу окупантів

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 61494 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 113307 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 116018 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 125639 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 119899 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 99610 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 100704 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 261542 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152319 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173358 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 140239 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 48197 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 107576 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 61963 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 88003 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 88049 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 261587 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 529986 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 477149 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 680657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 36163 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 61963 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 107576 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145375 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 123183 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Нацгвардійці під час виходу із Сєвєродонецька знищили півтора взводу окупантів

Нацгвардійці під час виходу із Сєвєродонецька знищили півтора взводу окупантів

Київ • УНН

 • 320903 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Бійці Національної гвардії України під час виходу з Сєвєродонецька знищили півтора взводу російських окупантів. Про це інформують у пресслужбі НГУ, передає УНН.

Деталі

Калинівські нацгвардійці діляться спогадами та унікальними кадрами відходу на інший вогневий рубіж із Сєверодонецька.

Як повідомили, нацгвардійці подолали вночі майже 10 кілометрів, без жодного звуку та в повній темряві. За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Без них вони б просто заблукали. Врятували усю зброю та бойові комплекти. Через річку облаштували переправу, перепливали на човнах.

Аби ворог не здогадався, прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає в промзоні, ті спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі нацгвардійців.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 38 450 осіб, 1687 танків, 220 літаків та сотні одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61