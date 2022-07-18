Нацгвардійці під час виходу із Сєвєродонецька знищили півтора взводу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Бійці Національної гвардії України під час виходу з Сєвєродонецька знищили півтора взводу російських окупантів. Про це інформують у пресслужбі НГУ, передає УНН.
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Калинівські нацгвардійці діляться спогадами та унікальними кадрами відходу на інший вогневий рубіж із Сєверодонецька.
Як повідомили, нацгвардійці подолали вночі майже 10 кілометрів, без жодного звуку та в повній темряві. За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Без них вони б просто заблукали. Врятували усю зброю та бойові комплекти. Через річку облаштували переправу, перепливали на човнах.
Аби ворог не здогадався, прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає в промзоні, ті спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі нацгвардійців.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 38 450 осіб, 1687 танків, 220 літаків та сотні одиниць військової техніки.