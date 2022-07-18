Нацгвардійці під час виходу із Сєвєродонецька знищили півтора взводу окупантів

Деталі

Калинівські нацгвардійці діляться спогадами та унікальними кадрами відходу на інший вогневий рубіж із Сєверодонецька.

Як повідомили, нацгвардійці подолали вночі майже 10 кілометрів, без жодного звуку та в повній темряві. За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Без них вони б просто заблукали. Врятували усю зброю та бойові комплекти. Через річку облаштували переправу, перепливали на човнах.

Аби ворог не здогадався, прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає в промзоні, ті спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі нацгвардійців.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 38 450 осіб, 1687 танків, 220 літаків та сотні одиниць військової техніки.