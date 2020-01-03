Нацгвардийцы присоединились к акции "напиши письмо Маркиву"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Военнослужащие Нацгвардии Украины присоединились к акции "напиши письмо Маркиву", в поддержку нацгвардийця Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба НГУ.
"Военнослужащие спортивного клуба Национальной гвардии Украины, присоединились к флешмобу "Напиши письмо Маркивым" в поддержку гвардейца Виталия Маркива. ¬¬Саму акцию начали друзья Виталия. Гвардейцы по всей Украине начали активно поддерживать инициативу. Спортсмены-военнослужащие также откликнулись и написали совместное письмо бойцу Нацгвардии , который ожидает апелляционного суда в колонии "Опера" в Милане ", - говорится в сообщении.
Все, кто имеет желание, могут дать знать из разных уголков мира, украинцы готовы защищать своих защитников - отправить письмо по адресу:
Markiv Vitaliy
Presso carcere Opera
via Camporgnago 40
20141 Milano.
Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардийця Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.
До приговора нацгвардиець Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.