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Нацгвардійці долучилися до акції "напиши листа Марківу"

Нацгвардійці долучилися до акції "напиши листа Марківу"

Київ • УНН

 • 17159 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Військовослужбовці Нацгвардії України долучилися до акції "напиши листа Марківу", у підтримку нацгвардійця Віталія марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Військовослужбовці спортивного клубу Національної гвардії України, приєдналися до флешмобу "Напиши листа Марківу" в підтримку гвардійця Віталія Марківа. ¬¬Саму акцію започаткували друзі Віталія. Гвардійці по всій Україні почали активно підтримувати ініціативу. Спортсмени-військовослужбовці також відгукнулися і написали спільний лист бійцю Нацгвардії, який очікує апеляційного суду в колонії “Опера” в Мілані", - йдеться у повідомленні.

Усі, хто має бажання, можуть дати знати з різних куточків світу, що українці готові захищати своїх захисників – надіслати лист на адресу:

Markiv Vitaliy
Presso carcere Opera
via Camporgnago 40
20141 Milano.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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