Нацгвардия нанесла удар по оккупантам в районе Мариуполя: уничтожена живая сила и техника

Цитата

“Бойцы отдельного отряда специального назначения и Национальная гвардия Украины точными ударами нанесли огневого поражения бронетехнике РФ, уничтожив тем самым живую силу оккупантов, а также лишив противника возможности обстреливать город и продвигаться на подступы с одного из направлений. Все военнослужащие, которые мужественно обороняют город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что кроме того и военнослужащие, и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, которые страдают от многочисленных обстрелов и авиаударов.

Дополнение

Ежедневно Мариуполь страдает от авиаударов и обстрелов со стороны российских оккупантов, 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ.



С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды.