Нацгвардия нанесла удар по оккупантам в районе Мариуполя: уничтожена живая сила и техника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинские военные ударили по бронетехнике российских оккупантов в районе Мариуполя, уничтожив живую силу и лишив оккупантов возможности обстреливать город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.
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“Бойцы отдельного отряда специального назначения и Национальная гвардия Украины точными ударами нанесли огневого поражения бронетехнике РФ, уничтожив тем самым живую силу оккупантов, а также лишив противника возможности обстреливать город и продвигаться на подступы с одного из направлений. Все военнослужащие, которые мужественно обороняют город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что кроме того и военнослужащие, и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, которые страдают от многочисленных обстрелов и авиаударов.
Дополнение
Ежедневно Мариуполь страдает от авиаударов и обстрелов со стороны российских оккупантов, 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ.
С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды.