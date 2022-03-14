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Нацгвардія завдала удару по окупантах у районі Маріуполя: знищено живу силу й техніку

Нацгвардія завдала удару по окупантах у районі Маріуполя: знищено живу силу й техніку

Київ • УНН

 • 229512 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Українські військові вдарили по бронетехніці російських окупантів у районі Маріуполя, знищивши живу силу та позбавивши окупантів можливості обстрілювати місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.

Цитата

“Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе, аби ворог не зміг просунутись далі”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що окрім того і військовослужбовці, і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів.

Доповнення

Щодня Маріуполь потерпає від авіаударів та обстрілів з боку російських окупантів, у 2 187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.

З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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