Нацгвардія завдала удару по окупантах у районі Маріуполя: знищено живу силу й техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українські військові вдарили по бронетехніці російських окупантів у районі Маріуполя, знищивши живу силу та позбавивши окупантів можливості обстрілювати місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.
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“Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе, аби ворог не зміг просунутись далі”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що окрім того і військовослужбовці, і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів.
Доповнення
Щодня Маріуполь потерпає від авіаударів та обстрілів з боку російських окупантів, у 2 187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.
З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.