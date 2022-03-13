Росіяни вбили 2 187 мирних жителів Маріуполя - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кожного дня Маріуполь потерпає від авіаударів з боку російських окупантів, на сьогодні вже 2 187 маріупольців загинули від атак з боку РФ. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.
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“Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2 187 маріупольців загинули від атак з боку РФ. Вічна їм пам’ять…”, - йдеться в повідомленні міськради.
Деталі
За даними мерії, за останні 24 години рашистські окупанти здійснили щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.
“Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні”, - наголосили в міськраді.
Додамо
З 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російської армії.
З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.