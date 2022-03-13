Россияне убили 2 187 мирных жителей Мариуполя - горсовет

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“Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и забирает главное, что есть - жизнь мирных мариупольцев. На сегодня уже 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ. Вечная им память...”, - говорится в сообщении горсовета.

Детали

По данным мэрии, за последние 24 часа рашистские оккупанты совершили по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь.

“Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО - это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине”, - отметили в горсовете.

Добавим

С 24 февраля, с самого начала масштабного вторжения России в Украину, Мариуполь находится под постоянными обстрелами российской армии.

С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды.