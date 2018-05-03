В Нацгвардии предложили женщинам стать летчиками-штурманами

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 4822 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 18169 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 48017 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 93454 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 71597 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 115727 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 180393 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 273487 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202171 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269972 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 101213 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 93879 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 89315 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 70052 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 73990 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 36533 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 74238 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 362643 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 327301 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 412021 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 7140 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 20308 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 26803 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 62718 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269972 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Нацгвардии предложили женщинам стать летчиками-штурманами

Киев • УНН

 • 7015 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Для женщин-военнослужащих в Нацгвардии появились новые профессиональные возможности. О перечне специальностей на странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады по вопросам защиты прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, передает УНН.

В Нацгвардии предложили женщинам стать летчиками-штурманами

“В соответствии с приказом МВД №189 для них открылись новые военно-учетные специальности, куда раньше женщин не брали. Среди таких специальностей, боевой медик взвода и старший боевой медик роты и батареи, заместитель командира отделения (для подразделений морской пехоты и корабельного состава), внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов, летчик-оператор и летчик-штурман вертолета, кинолог и старший кинолог и т.д.”, - отмечается в сообщении.

На сегодня в Вооруженных силах Украины, по данным Минобороны Украины, проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО.

Ранее сообщалось, что в Украине трудоспособных женщин на 6 млн больше, чем мужчин.

Напомним, первой женщиной во главе Европола стала бельгийка Катрин де Болль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85