В Нацгвардии предложили женщинам стать летчиками-штурманами

“В соответствии с приказом МВД №189 для них открылись новые военно-учетные специальности, куда раньше женщин не брали. Среди таких специальностей, боевой медик взвода и старший боевой медик роты и батареи, заместитель командира отделения (для подразделений морской пехоты и корабельного состава), внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов, летчик-оператор и летчик-штурман вертолета, кинолог и старший кинолог и т.д.”, - отмечается в сообщении.

На сегодня в Вооруженных силах Украины, по данным Минобороны Украины, проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО.

Ранее сообщалось, что в Украине трудоспособных женщин на 6 млн больше, чем мужчин.

Напомним, первой женщиной во главе Европола стала бельгийка Катрин де Болль.