У Нацгвардії запропонували жінкам стати льотчиками-штурманами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Для жінок-військовослужбовців у Нацгвардії з’явилися нові професійні можливості. Про перелік спеціальностей на сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради з питань захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Ірина Суслова, передає УНН.
“Відповідно до наказу МВС №189 для них відкрились нові військово-облікові спеціальності, куди раніше жінок не брали. Серед таких спеціальностей, бойовий медик взводу й старший бойовий медик роти й батареї, заступник командира відділення (для підрозділів морської піхоти та корабельного складу), зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів, льотчик-оператор та льотчик-штурман вертольоту, кінолог і старший кінолог тощо”, - зазначається у повідомленні.
На сьогодні у Збройних силах України, за даними Міноборони України, проходять службу понад 24 тис. жінок-військовослужбовців, з яких понад 7 тис. виконували завдання у зоні АТО.
Раніше повідомлялося, що в Україні працездатних жінок на 6 млн більше, ніж чоловіків.
Нагадаємо, першою жінкою на чолі Європолу стала бельгійка Катрін де Болль.