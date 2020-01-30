Нацбанк считает риском отсрочку заключения новой программы с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины видит ключевым риском для реализации собственного макропрогноза отсрочку заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ. Так же, сохраняются риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.
Актуальны также другие риски, подчеркивают в НБУ. Это:
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- дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли;
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- эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;
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- сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;
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- увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;
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- уменьшение объемов притока иностранного капитала.
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"Таким образом, при данном макроэкономическом прогнозе и в условиях сохранения баланса рисков, правление Национального банка решило снизить учетную ставку сразу на 2,5 п.п. Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста", - пояснили в НБУ.
Отметим, ранее Нацбанк сообщил о прогнозе по повышению экономического роста Украины до 3,5% в 2020 году.
Как сообщалось в УНН, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11%.