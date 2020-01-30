Нацбанк знизив облікову ставку до 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України знизив облікову ставку до 11%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року... Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні", - йдеться у повідомленні.
Очікується, за даними Нацбанку, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність, додали у регуляторі.
НБУ, як вказано, продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання.
"У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% (з 9,8% у 2018 році) – найнижчого рівня за останні шість років. Національний банк досягнув середньострокової інфляційної цілі 5% ± 1 в.п., яку декларував з 2015 року, навіть швидше, ніж очікувалося. Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції наприкінці 2019 року, нівелювавши ефекти досить сильного споживчого попиту", - зазначили при цьому у регуляторі.
Нагадаємо, у грудні НБУ знизив облікову ставку до 13,5%.