Нацбанк снизил учетную ставку до 11%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года... Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране", - говорится в сообщении.
Ожидается, по данным Нацбанка, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулировать деловую активность, добавили в регуляторе.
НБУ, как указано, продолжает смягчениt монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост.
"В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году) - самого низкого уровня за последние шесть лет. Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось. Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса", - отметили при этом в регуляторе.
Напомним, в декабре НБУ снизил учетную ставку до 13,5%.